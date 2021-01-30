زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف تطورات حالته الصحية بعد غيبوبة دامت 18 يوما

كل الوطن – الرياض: كشفت المعلمة عائدة العتيبي زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عن تحسن طرأ على حالته الصحية بعد 18 يوما من دخوله في غيبوبة.

وكتبت زوجة خالد سامي، في تغريدة لها في “تويتر”: “بشاير الخير هلت علينا بعد 18 يوم من الترقب، بدأ خالد سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية”.

وأضافت زوجة خالد سامي: “إنه الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني، فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء شكرا للجميع”.

بشاير الخير هلّت علينا🙏🏻

بعد 18 يوم من الترقب، بدأ #خالد_سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية.#إنه_الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني؛ فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء.💚#شكرًا للجميع💐 — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 28, 2021

ووفقا لحسابات سعودية فقد أكدت نقلا عن عائدة العتيبي أن خالد سامي رفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، وبدأ في تحريك أطرافه وعينيه.

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بعد 18 يوم من دخول الفنان السعودي خالد سامي في غيبوبة لايعرف سببها.. زوجة الفنان عايدة العتيبي تكشف أن زوجها اليوم فاق من الغيبوبة ورفعت أجهزة التنفس الصناعي وبدأ يحرك اطرافه وعينيه ولله الحمد (العربية)

. pic.twitter.com/GmutdblewE — الراصد السعودي (@rased_news) January 28, 2021

ويتواجد خالد سامي في مستشفى الحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض، والذي نقل إليه قبل قرابة 20 يوما إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة ومكوثه بالعناية المركزة.

وكان الفنان خالد سامي قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الصحية، التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات، حيث كان يعاني من تليف في الكبد، تطور لاحقا إلى فشل كلوي، اضطره إلى الخضوع لعمليات غسيل الكلى، وهو ما أثر كثيرا في حالته الصحية.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة “طاش ما طاش” و”شباب البومب”، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.

المصدر: RT + تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406682