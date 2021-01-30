هزّة أرضية تضرب مدينة حائل السعودية

كل الوطن – وكالات: رصدت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلومترات.
وأفادت الهيئة السعودية عبر حسابها على “تويتر” بأن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل.
رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل وتعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر . pic.twitter.com/KjeiQUfHMG
— هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) January 29, 2021
بدورهم، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بهزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.
#هزه_ارضيه_حايل
الزلزال الثاني هو عبره عن هزه ارتداديه وتعتبر نهاية الزلزال انشالله ..الساعه ٨،١٥ صباحا
على بعد 25 كم شمال حائل
حفضكم الرحمن .☝️🌹💚
— * رواف * (@dfrntdf) January 30, 2021
المصدر: RT
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406685