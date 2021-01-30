معلومات حول حياة مصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير وعلاقته بمشاهير وأمراء خليج

كل الوطن – وكالات: كشف موقع “في الفن” المصري، معلومات عديدة عن حياة محمد الصغير، خبير التجميل الراحل، لافتا إلى أنه عمل مع عائلات ملكية، منها الأميرة فوزية زوجة الأمير فواز أمير منطقة الرياض ومكة.

ويعد محمد الصغير، زوج والدة الممثل المصري الشهير، أحمد السقا، واحدا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي، وتعاون خلال مشواره الممتد لأكثر من 40 عاما، مع أغلب نجمات الفن والإعلام.

وفي إطار حياته الشخصية والعملية، ذكر موقع “في الفن” معلومات عن حياة الراحل، تبرز بعض مراحله الحياتية، وهي:

– بدأ مسيرته في عالم تصفيف الشعر عام 1960، وهو في عمر الـ12 عاما.

– ترك المدرسة وهو في الصف الثاني الإعدادي، وعمل مع خاله، إبراهيم أمين، في محله، بمنطقة مصر الجديدة.

– صفف شعر الأميرة فوزية، زوجة الأمير فواز، أمير منطقة الرياض ومكة، التي جاءت إلى مصر لحضور حفل أم كلثوم، ثم عرفته على “ألكسندر”، أشهر كوافير في العالم.

– سافر إلى باريس لتطوير نفسه، ولم يكن معه إلا أموال قليلة، حيث قال في كتابه إنه “كان يأكل رغيفا في اليوم، نصفه في الصباح، والنصف الآخر في المساء”.

– عمل في البداية بدون أجر، إلى أن حصل على الأوراق الرسمية والرخصة، ثم قرر العودة إلى مصر.

– افتتح أول “كوافير” في “هليوبوليس” بشيراتون بالعام 1980.

– له اختراع مسجل باسمه في موضات الشعر.

– أكسبته تصفيفة شعر الفنانة ليلى علوي شهرة في الوطن العربي.

– لديه فروع كثيرة لمركز التجميل الخاص به في الوطن العربي.

– كان عضوا في عدة مؤسسات عالمية مختصة بتحديد موضات الجمال، منها “كواف فرانشيز هوت”، و”كوافير مونديال”.

– حصل على جائزة “Oscar Viewing Award” العالمية.

– في أكتوبر 2015 أصدر كتاب “أيام من عمري”، كشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية، وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي، وترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.

– صفف شعر نجمات الصف الأول بداية من جيل فاتن حمامة، إلى الجيل الحالي من الشابات.

– هو والد زوجة الفنان أحمد السقا.

– ابنته مها الصغير، اتجهت مؤخرا للتقديم التليفزيوني ولها برنامج “Its show Time”.

– دخل إلى العناية المركزة يوم 3 يناير بعد إصابته بفيروس كورونا.

– عاد إلى زوجته قبل وفاته بأيام، خلال تواجده في العناية المركزة، بعد انفصال 22 عاما.

وأعلن الفنان المصري أحمد السقا، أمس الجمعة، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه في “إنستغرام”، صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا “توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة”.

المصدر: “في الفن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406688