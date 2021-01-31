تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنضبط حارس عقّار تلصّص على سيّدة أجنبية في غرفة نومها: أدّى حركات إباحيةكل الوطنقاتلة زوجها بالدقهلية: صاحبه “باس” رجلي علشان ماسيبهوش..”قلت له موته الأول”كل الوطنالسعودية.. سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون قرب مستشفى بجازانكل الوطنهزّة أرضية تضرب مدينة حائل السعوديةكل الوطنزوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف تطورات حالته الصحية بعد غيبوبة دامت 18 يوماكل الوطنبعد اعترافات “طبيب الأسنان”.. ممثل مصري يوجه رسالة إلى ضحايا التحرش (فيديو)كل الوطنألمانيا.. مسنة تقع ضحية حيلة “المكالمة الصادمة” وتخسر 300 ألف يورو!كل الوطنالكويت.. فتاة تقاوم دورية أمن بعد ضبطها مع شاب وبحوزتهما مواد مخدرة (فيديو)كل الوطنالداخلية: رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ اعتباراً من 5 شوالكل الوطنالأمم المتحدة: التعليم عن بُعد في المملكة قصة نجاح مميزة

ضبط حارس عقّار تلصّص على سيّدة أجنبية في غرفة نومها: أدّى حركات إباحية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-31T00:06:31+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الأحد 31 يناير 2021 - 12:06 صباحًا
ضبط حارس عقّار تلصّص على سيّدة أجنبية في غرفة نومها: أدّى حركات إباحية

كل الوطن – وكالات: ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على حارس عقار، لاتهامه بخدش حياء سيدة أجنبية، من خلال تسلق مواسير الصرف، والتلصص عليها أثناء نومها.

صوت فى البلكونة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، ذكرت فيه أنها فوجئت أثناء نومها داخل غرفتها في شقتها بالجيزة بصدور صوت من ناحية باب الشرفة «البلكونة»، وعندما توجهت إلى مصدر الصوت فوجئت بوجود الحارس الذي لم يلاحظها وكان مشغولًا بأداء حركات إباحية، فقامت بالصراخ وأسرع المتهم هاربًا، لكنها تأكدت أنه حارس العقار الذي تقيم به، وفتحت النافذة وشاهدته وهو يهبط من أعلى العقار على مواسير الصرف الصحي ويختبىء بسرعة فى الجراج.

القبض على المتهم

انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وتمكنت من القبض على حارس العقار، لاتهامه بالتلصص على سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، من خلال الصعود عبر مواسير الصرف الصحي، ومشاهدتها خلال نومها، وهو ما أقر به المتهم، مضيفًا على أنه حاول الهرب عقب ذلك، لكنها سارعت بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه، واعترف بما ذكرته السيدة الاجنبية في بلاغها.

30 دقيقة تلصص

وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، وقامت جهات الفحص بمراجعة فيديوهات العقار، والتى التقطت صورًا للمتهم وهو يتسلق المواسير إلى شقة المجني عليها وقضائه أكثر من 30 دقيقة، وهو يتلصص عليها وهى نائمة دون أن تشعر به.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406701

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.