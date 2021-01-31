6 طرق للتخلص من الانتفاخ تحت العين

كل الوطن – وكالات: هل تعاني من مشكلة انتفاخ تحت العين؟ يصاب بعض الأشخاص بهذه المشكلة وتسبب لهم القلق، تعرف على علاج ووصفات الانتفاخ تحت العين.

تعد الانتفاخات تحت العين من الأشياء المقلقة للمرأة بشكل خاص، فالجلد حول العين رقيق فإذا أهملتيه من الممكن أن يتسبب بمشاكل البشرة مثل انتفاخها وتهيجها، ويجب التخلص من هذه الانتفاخات من خلال العديد من الطرق، فيما يلي كيفية علاج المشكلة ووصفات الانتفاخ تحت العين:

وداعاً للسواد تحت العينين

أسباب الإصابة بالانتفاخ تحت العين:

قد يصاب الإنسان بالانتفاخ تحت العين نتيجة بعض العوامل الوراثية المختلفة.

إن احتباس السوائل والذي يحدث بسبب تغير مستوى الهرمونات بالجسم أو التغيرات التي تحدث بالطقس.

التعرض إلى الإصابة بالحساسية التي تصيب البشرة.

التعرض إلى أشعة الشمس، والتي تؤثر على البشرة مما تتسبب في الانتفاخ بالعين.

الاضطربات في النوم من الأسباب التي تؤدي إلى الانتفاخ تحت العين.

التعرض إلى بعض الأمراض.

النظام الغذائي غير الصحي.

علاج الانتفاخ تحت العين:

يتم استخدام أنواع من الكريمات الخاصة بالعين، والتي تساعد على التخلص من الانتفاخ والذي يتم وصفه عن طريق الطبيب المتخصص.

قد يكون العلاج عن طريق التقشير الكيميائي والتقشير بالليزر، وقد يتم استخدام حقن الفيلر وهذا يعمل على تجديد شباب البشرة، والذي يساعد على التخلص من الانتفاخ تحت العين.

يتم العلاج الدوائي من خلال وصف بعض الأدوية التي تساعد على التخلص من الانتفاخات التي تصيب منطقة العين.

قد يلجأ الطبيب إلى إزالة الأكياس المسببة للانتفاخ تحت العين، وهذا لتوزيع الدهون الزائدة والترهلات التي تصيب الجلد.

وصفات التخلص من الانتفاخ تحت العين:

أولا: تناول الماء

إن شرب الماء بكميات مناسبة خلال اليوم يساعد على جعل الجسم رطبا، مما يحافظ على البشرة ويقلل من احتباس الماء تحت الجلد، كما يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مع الابتعاد أيضا عن تناول المشروبات الغازية.

ثانيا: استخدام الملاعق الباردة

طريقة بسيطة للتخلص من الانتفاخات تحت العين، وهذا عن طريق استخدام الملاعق الباردة بعد وضعها في الفريزر والتي تساعد على الاسترخاء في الأوعية الدموية، كما أنه يساهم في شد الجلد حول العين.

ثالثا: أكياس الشاي

يتم نقع أكياس الشاي بالماء الساخن ويتم تركها حتى تبرد وتوضع على العينين، وهذه الوصفة تساعد على التقليل من التورمات التي توجد حول العين، والتقليل من حدة الالتهابات التي توجد بمنطقة حول العين.

رابعا: الخيار

يتم وضع شرائح مثلجة من الخيار على العينين، والتي تساعد على التقليل من الانتفاخات التي تصيب العين والتقليل من الالتهابات، كما أنه يساعد على شد الجلد والتخلص من التجاعيد والهالات السوداء حول العين.

خامسا: وصفة بياض البيض

يتم خفق بياض البيض مع القليل من زيت الزيتون، ويتم وضعه باستخدام قطعة من القطن على العينين، ويترك عليها لمدة لا تقل عن الربع ساعة والذي يساعد على التخلص من الهالات تحت العين، كما أنه يعمل على التخلص من الانتفاخات التي تصيب منطقة العينين في وقت سريع.

سادساً: البطاطس

تحتوي البطاطس على الكثير من الخصائص المختلفة التي تساعد على الحد من الانتفاخات التي تصيب العين، وأيضا خصائص مضادة للالتهابات، وهذا من خلال وضع شرائح من البطاطس على العين لمدة ربع ساعة، ويكرر هذا يوميا للحصول على أفضل النتائج.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406704