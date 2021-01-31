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“النصر” يسقط زعامة “الهلال” في السوبر السعودي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-31T00:20:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 31 يناير 2021 - 12:20 صباحًا
“النصر” يسقط زعامة “الهلال” في السوبر السعودي

كل الوطن – متابعات: حقق النصر لقب كأس السوبر السعودي عقب فوزه على الهلال بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت.

وسجل النصر 3 أهداف عبر البرازيلي بيتروس والبديلين عبدالرازق حمد الله وسامي النجعي، وذلك في الدقائق 61 و82 و92.

وأصبح النصر الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي منذ إنشاء تلك المسابقة برصيد لقبين، معادلا جاره وغريمه الهلال في الصدارة.

فضلا عن ذلك، فإن النصر بات صاحب أكبر انتصار في تاريخ البطولة منذ ظهورها للنور عام 2013، حيث لم يسبق لأي فريق الفوز بفارق 3 أهداف.

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النصر أصبح أيضا أول فريق في تاريخ البطولة، يحققها لمرتين على التوالي، حيث حسم نسخة 2019 على حساب التعاون بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

وبذلك، يكون النصر قد ثأر من الهلال، الذي كان فاز عليه في آخر 3 مباريات ديربي بمختلف المسابقات، ليواصل الفريق صحوته وعدم قبوله لأي هزيمة للمباراة السادسة على التوالي منذ تولي الكرواتي ألين هورفات تدريب “العالمي” خلفا للمقال البرتغالي روي فيتوريا.

يذكر أن النصر خاض هذه المباراة بصفته وصيف مسابقتي الدوري السعودي وكأس الملك، اللتين حققهما الهلال.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406709

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