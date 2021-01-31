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عضو بالكونغرس الأمريكي يصاب بكورونا بعد التطعيم

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الأحد 31 يناير 2021 - 11:24 صباحًا
عضو بالكونغرس الأمريكي يصاب بكورونا بعد التطعيم

كل الوطن – وكالات: قالت قناة CNN، إن عضو مجلس النواب الأمريكي ستيفن لينش (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس) أصيب بفيروس كورونا بعد تطعيمه باللقاح ضد كوفيد-19. وذكرت القناة، أن لينش اجتاز الاختبار يوم الجمعة، وكانت النتيجة إيجابية. قبل ذلك بوقت قصير، أصيب أحد العاملين معه بالفيروس.

ولم تظهر أعراض مرض كوفيد لدى لينش، لكنه رغم ذلك أعلن نيته الدخول في الحجر الصحي، والقيام بواجباته عن بعد. ونوهت القناة، بأنه تم تطعيم عضو الكونغرس المذكور بالجرعة الثانية من لقاح شركتي Pfizer و BioNTech،قبل تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 جانفي.

وتؤكد القناة، أن التطعيم يقي من المرض الناجم عن فيروس كورونا، ولكن ليس بالضرورة من العدوى نفسها.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406728

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