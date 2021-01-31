السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير “تركي بن عبد العزيز”

كل الوطن – وكالات: توفي مساء السبت 30 جانفي 2021 الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، حسب ما اعلنه الديوان الملكي السعودي

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، اليوم السبت، الأمير الذي توفي عن عمر ناهز الـ 73 عاما متأثرا بوعكة صحية ألمت به، الأسبوع الماضي، دخل بسببها المستشفى.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.https://t.co/VonXlcZBEG#واسpic.twitter.com/nDTVtRWVJs — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 30, 2021

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتدهورت الحالة الصحية للأمير تركي الراحل خلال الأيام الماضية.

وكان نجلا الأمير الراحل، فهد وعبدالله، قد أعلنا خلال الأيام القليلة الماضية عن مرض والدهما، وطلبا الدعاء له، دون أن يكشفا عن طبيعة حالته الصحية بالضبط، والمرض الذي ألم به.

ومن المنتظر أن يصدر الديوان الملكي السعودي بيانا في وقت لاحق مساء اليوم السبت.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406734