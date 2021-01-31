“الداخلية” تذكر بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية‎

كل الوطن – وكالات: جددت وزارة الداخلية اليوم السبت، التذكير بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكلات” الوقائية، وبينت الوزارة أن عقوبة المخالفة للمرة الأولى على المنشأة والمسؤول مبلغ 10 آلاف ريال، تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن مخالفة الإجراءات الاحترازية، تتمثل في استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير “البروتكوكولات”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406740