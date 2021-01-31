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وصول بعثة الأهلي المصري إلى قطر وسط استقبال مثير للفريق ومحمود الخطيب

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-31T17:31:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 31 يناير 2021 - 5:31 مساءً
وصول بعثة الأهلي المصري إلى قطر وسط استقبال مثير للفريق ومحمود الخطيب

كل الوطن – سي أن أن: وصلت بعثة نادي الأهلي المصري إلى مطار الدوحة، مساء الجمعة، قبيل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي يجري تنظيمها في قطر خلال الفترة من 4 إلى 14 فبراير/شباط المقبل.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة وصول البعثة مطار الدوحة، واستقبال مشعجي الأهلي لرئيس النادي محمود الخطيب، وترديدهم هتافات احتفالا به.

وفي المقابل، لوح رئيس الأهلي بيده موجهاً التحية إلى جماهير القلعة الحمراء في مطار الدوحة.

كما نشر لاعب الأهلي المصري محمد هاني، مقطع فيديو للحظة استقبال الجماهير للفريق.

يأتي في وقت سرت تساؤلات عبر موقع تويتر من جانب جماهير الأهلي، حول ما إذا كان نجم النادي السابق محمد أبوتريكة، المتواجد منذ سنوات في قطر، سيشارك في استقبال البعثة.

وللمرة السادسة، يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية كممثل عن قارة إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشاركته في البطولة بمواجهة نادي الدحيل القطري، الخميس المقبل.

وسيواجه الفائز بالمباراة بايرن ميونيخ الألماني، فيما سيلتقي الفائز بمباراة أولسان هيونداى الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي في ربع النهائي، مع الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس لمنطقة أمريكا الجنوبية، الذي يجري السبت.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406764

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