القبض على 4 أتراك بتهمة تدنيس صورة للكعبة

كل الوطن – وكالات: اعتقلت الشرطة التركية 4 أشخاص بتهمة تدنيس صورة للكعبة، أمام إحدى جامعات إسطنبول، التي تشهد احتجاجات.

وأعلن مكتب محافظ المدينة أن الأشخاص الأربعة اعتقلوا للاشتباه بارتكابهم “إهانة علنية للقيم الدينية التي يتبناها قسم من الناس”.

وأضاف أن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين، واصفا الصورة بأنها “تهجم بشع” على الإسلام.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة على تويتر، السبت، إنه جرى اعتقال “4 من المثليين المنحرفين”، وقد أثارت تعليقاته غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مكتب المحافظ إلى أن صورة الكعبة التي وضع عليها علم قوس قزح، وهو رمز مرتبط بمجتمع المثليين، عُلقت الجمعة أمام مكتب رئيس جامعة بوغازيجي، في خطوة ندد بها المسؤولون الأتراك بسرعة.

واعتبر إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تغريدة أن “ازدراء” الكعبة “ليس حرية تعبير ولا حقا في الاحتجاج”.

وتعهد، السبت، بأن “هذا الانحراف سينال العقاب الذي يستحقه أمام العدالة”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406767