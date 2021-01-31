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فيديو داخل فندق.. مفاجأة جديدة في “ظهور مصرية بـ40 فيلما إباحيا”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-31T17:47:04+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 31 يناير 2021 - 5:47 مساءً
فيديو داخل فندق.. مفاجأة جديدة في “ظهور مصرية بـ40 فيلما إباحيا”

كل الوطن – وكالات: فجّر فريق الدفاع عن طبيبة مصرية اتهمها زوجها في الظهور في 40 فيلما إباحيا مفاجأة جديدة في التحقيقات.

وقال عضو في فريق الدفاع عن الزوجة إنَّ اتهام الزوج باطل ومحض افتراء ولا دليل عليه، مشيراً إلى أنَّ الزوج قدَّم للنيابة فيديو واحدا فقط، معقباً: “مع الأسف هو فيديو للزوج نفسه مع زوجته”.

وأضاف أن الزوج سجَّل لزوجته مقطع فيديو الاتهام داخل فندق وليس في شقة الزوجية وأثناء قضاء إجازة معاً، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المحلية.

ولفت إلى أن ادعاء الزوج بعثوره على بطاقة ذاكرة “فلاشة” في غرفة المعيشة تضم الفيديوهات الإباحية لا أساس له من الصحة، لأن الزوجة لم تتسلم منقولاتها حتى الآن، وهي حصلت على حكم نهائي بتسلم تلك المنقولات.

وأفاد بأن العلاقة بين الزوجين كانت مستمرة لمدة ثلاث سنوات وبدأت الخلافات بينهما منذ عامين تقريباً وهي غادرت المنزل وكان معها طفل رضيع مولود وعمره عدة أشهر.

وذكر أن المشكلة تعود لخلاف استغله الزوج وطرد زوجته من بيتها بـ”قميص نومها” في وقت متأخر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية واتصلت بأسرتها واصطحبوها إلى منزلهم بسيارة أجرة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406774

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