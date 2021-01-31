شاب أردني يقتل شقيقته ويشارك في جنازتها.. ركلها حتى الموت

كل الوطن – وكالات: ألقت أجهزة الأمن في الأردن القبض على شاب قتل شقيقته العشرينية في منطقة ماركا الشمالية بالعاصمة عمان.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن “ذوي الفتاة دفنوها بعد أن استلموا جثتها وشارك شقيقها الجاني بالجنازة قبل أن تكتشف أجهزة الأمن وجود شبهة جنائية وتفتح تحقيقا موسعا مع العائلة قاد للقبض على الجاني”.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن تشريح الجثة كشف تعرضها لضرب سبب نزيفا داخليا وأفضى إلى الموت.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشاب ركل شقيقته بشكل متواصل على بطنها، بدأت بعدها بالاستفراغ الشديد, حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الضحية متزوجة، وأخوها بحسب مقربين من العائلة معروف بسوء سمعته في المنطقة, وله سوابق ويتعاطى المخدرات.

وهزت الجريمة كل الأردن، خاصة مع استمرار العنف ضد النساء في الأردن، حيث كانت هناك ضحية أخرى منذ أيام قليلة، عرفت في وسائل الإعلام ببنت مستشفى الجامعة الأردنية، التي تعرضت لضرب وحشي من قبل شقيقها أيضا إثر خلاف بينهما. وأصر بعدها على ربطها وحبسها في حمام المنزل لأيام حتى لا تتمكن من الهرب, وبعد توسلات والدته وشقيقتها نقلت الى المستشفى وظلت في غيبوبة متأثرة بنزيف دماغي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406778