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حميدتي يلتقي تميم بن حمد.. ويبحث أزمة “سد النهضة” مع وزير خارجية قطر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-01-31T19:43:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الأحد 31 يناير 2021 - 7:43 مساءً
حميدتي يلتقي تميم بن حمد.. ويبحث أزمة “سد النهضة” مع وزير خارجية قطر

كل الوطن – سي أن أن: استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي بحث مع المسؤولين القطريين العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية من بينها أزمتي “سد النهضة” والحدود مع إثيوبيا.

وخلال لقاء أمير قطر مع حميدتي، جرى استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما أطلع حميدتي أمير قطر على “آخر تطورات الأوضاع في السودان”، معربا عن “شكره وتقديره لمواقف قطر الداعمة للسودان”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقال حميدتي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “روابط الأخوّة بين السودان وقطر قوية ومتجذرة، ومسيرة العلاقات والتنسيق والتعاون المشترك متواصلة لخدمة مصالح شعبي البلدين”. وأضاف: “أجريت اليوم مباحثات بناءة ومثمرة مع سمو الشيخ تميم بن حمد ناقشنا خلالها القضايا الثنائية بين بلدينا وقضايا المنطقة”.

واجتمع حميدتي، السبت، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة السودانية الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد.

وقال وزير الخارجية السوداني إن “اللقاء تطرق إلى مجمل القضايا والموضوعات المشتركة بين الدولتين، بجانب الأوضاع في السودان انطلاقا من التغيير الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة”. وأضاف أن “اللقاء تناول أيضاً التطورات المتعلقة بمسألة الحدود مع إثيوبيا فضلاً عن موضوع سد للنهضة وموقف السودان تجاه القضيتين”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406784

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