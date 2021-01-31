سيّدة الحوامدية: جوزي وأخوه صوروا معايا فيلم إباحي جماعي أمام أطفالي

كل الوطن – وكالات: لم تتوقف دموع المرأة الثلاثينية، وهى تروي لجهات التحقيق التفاصيل المروعة لجريمة اغتصابها على يد زوجها وشقيقه، وإجبارها على تصوير فيلم إباحي معهما وهم عرايا لمدة تصل إلى 5 دقائق كاملة، قاما خلالها بممارسة الجنس معها بالقوة وتحت التهديد داخل شقة الزوجية في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وقالت المجني عليها، إن زوجها دخل الشقة ومعه شقيقه، وأخبرها أنها سيئة السمعة وأنه سيطلقها، ثم طالبها بخلع ملابسها كاملة، وعندما رفضت ضربها ثم مزق ملابسها عنوة، وتعاطى هو وشقيقه أقراصًا مقوية جنسيًا، ثم خلعا ملابسهما وبدءا في اغتصابها.

المجني عليها: أنا ست محترمة

وخلال إدلائها بأقوالها، قالت المجني عليها وهي ترتجف من الرعب والصدمة، بينما تظهر على وجهها كدمات اعتداء زوجها عليها: «أنا ست محترمة بس هما مش محترمين، كان بيني وبين جوزي خلافات، وهو أصلا شكاك وبتاع ستات، وأنا مستحملاه عشان عيالي، بس زهقت من اللي بيعمله فقلت له طلقني، بس هو رفض وضربني».

الزوجة: قالوا إني «شمال»

وأشارت المجني عليها إلى أنها لجأت لشقيقه (المتهم الثاني) لإقناع زوجها بالتوقف عما يفعله، فأخبرها أنه سيحاول إقناعه، ثم عاد لها في اليوم التالي وأخبرها أنها «ست شمال وبتتبلى على أخويا، وأعلى ما في خيلك اركبيه»، فأخبرته أنها ستفضح شقيقه وتخبر أهلها بما يفعله، وستقيم ضده دعوى خلع.

السيدة: صوروني وهما بيغتصبوني

فوجئت المجني عليها بعدها بإخبار زوجها لها، أنه لن يدع ما فعلته يمر مرور الكرام، ثم خرج وعاد ومعه شقيقه وقام بتجريدها من ملابسها عنوة بعد الاعتداء عليها بالضرب بحزام، ثم أمسك هاتفه، وطلب من شقيقه الاعتداء عليه، وبالفعل قام شقيقه باغتصابها، ثم نهض وأمسك الهاتف فقام هو باغتصابها أيضًا: «عملوا معايا زي الأجانب»، بينما كان أطفاله يراقبون ما يحدث دون أي خجل من الأب أو شقيقه.

«قالوا لي كده إحنا كسرنا عينك».. بهذه الكلمات اختتمت المجني عليها أقوالها، مشيرة إلى أنها سارعت بالإبلاغ عنهم، فانتقلت قوة أمنية وعاينت مسرح الجريمة، حيث عثرت على آثار دماء ناتجة عن اغتصاب الزوجة بالقوة.

الوطن المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406796