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شاهد.. فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2021 - 12:34 صباحًا
شاهد.. فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لممشى الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية.

وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.

​وعقب توقف السيارة التي تردد أنها دهست شخصين كانا يقودان دراجات هوائية، تجمع حولها عدد من الشباب.

​وأظهر الفيديو أن عدد من الدوريات الأمنية، وصلت إلى مكان الواقعة فيما يبدو للتحقيق في الحادث.

فيما ذكر مغردون أن الفتاة فقد السيطرة على السيارة لأنها كانت في حالة غير طبيعية.

سبوتنيك

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406805

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