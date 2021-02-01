جدل بسبب صورة حورية فرغلي في غرفة العمليات

كل الوطن – متابعات: أحدثت صورة للفنانة المصرية حورية فرغلي من داخل غرفة العمليات جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت حورية فرغلي في الصورة المتداولة وهي بصحبة عدد من الأطباء، حيث شاع أن الصورة التُقطت لها بعد خضوعها لجراحة بالأنف في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفى مصدر مقرب من حورية فرغلي تلك المزاعم، موضحاً أن تاريخ الصورة يعود إلى ما قبل عامين، وتحديداً أثناء إجرائها جراحة في أنفها لم تكلل بالنجاح حينها، وذلك بحسب موقع صحيفة “الوطن” المصرية.

وشدد المصدر على أن الممثلة ستخضع للعملية الجراحية يوم الثلاثاء المقبل داخل أحد المستشفيات بولاية شيكاغو الأمريكية.

كانت حورية فرغلي أثارت مشاعر معجبيها بشدة قبل أسابيع، عندما بكت في لقاء تلفزيوني تأثراً بابتعاد كل الأصدقاء عنها بعد توقفها عن ممارسة مهنة التمثيل لأسباب صحية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406807