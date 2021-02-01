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ميانمار.. اعتقال رئيس البلاد وزعيمة الحزب الحاكم بعد انقلاب عسكري

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-01T10:00:25+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:00 صباحًا
ميانمار.. اعتقال رئيس البلاد وزعيمة الحزب الحاكم بعد انقلاب عسكري

كل الوطن – وكالات: أعلن حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم في ميانمار عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الحزب ميو نيونت لـ”رويترز”: “أود أن أبلغ شعبنا بألا يرد على هذا بتهور وأود منه أن يتصرف وفقا للقانون”، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وكان جيش ميانمار أعلن يوم السبت أنه سيحمي دستور البلاد ويلتزم به وسيعمل وفقا للقانون، وسط مخاوف في البلاد من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة.

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وفي بيان رسمي قال الجيش إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائده العسكري الأعلى بشأن إلغاء الدستور أساءت وسائل الإعلام وبعض المنظمات تفسيرها.

بدوره، قال حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم الذي فاز في انتخابات نوفمبر بأغلبية ساحقة، إنه قبل بيان الجيش بشأن الوضع في البلاد كتفسير مناسب بعد أن قالت القوات المسلحة إنها ستحمي الدستور وتتبعه.

وأضاف أن الحزب يريد أن يكون الجيش منظمة “تقبل رغبة الناس في ما يتعلق بالانتخابات”.

المصدر: رويترز + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406817

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