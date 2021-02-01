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الإمارات.. قرار بحبس “الدايلر” لمدة 6 أشهر بسبب المخدرات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:35 صباحًا
الإمارات.. قرار بحبس “الدايلر” لمدة 6 أشهر بسبب المخدرات

كل الوطن – وكالات: أصدرت محكمة الجنايات الإماراتية في دبي، قرارا بالحبس 6 أشهر لـ”الدايلر”، مغني الراب الخليجي الشهير، وأحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم القضاء الإماراتي الفتى الذي يعيش حياة المليونيرات رغم حداثة سنة، بزراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، حيث عثرت السلطات الإماراتية لديه على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

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وفي إطار تحقيقات النيابة العامة، أشار شاهد من شرطة دبي لموقع “الإمارات اليوم”، إلى أن “معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الذي تجاوز لتوه الثامنة عشرة من عمره، بتعاطي المواد المخدرة، وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري”، لافتا إلى أنه “تم إلقاء القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان، وعند تفتيش شقته، عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

في حين أكد المتهم الأول، “الدايلر”، أن “المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص بإحدى الحفلات، لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد المتهمة الرابعة”، وهي “حدث دون الثامنة عشرة”، بمخدر الحشيش مرتين دون مقابل، بينما أفاد متهم آخر في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة “الدايلر” عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المتهم الأول مقابل مبالغ مالية اشتركوا فيها.

المصدر: “الإمارات اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406824

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