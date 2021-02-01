اتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح “سبوتنيك V” في الجزائر

كل الوطن – وكالات: اتفق الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد مع إيغور بيلياف سفير روسيا في الجزائر، الأحد، على الانطلاق في تحويل تكنولوجيا لقاح كورونا الروسي “سبوتنيك V” إلى الجزائر لإنتاجه محليا.

وأبلغ جراد بيلياف، في هذا اللقاء الذي جمعهما في قصر الحكومة بالعاصمة الجزائرية، شكر وعرفان بلاده للسلطات الروسية على تعاونها في مجال مكافحة الوباء.

من جهته قال عبد الرحمن لطفي بن باحمد وزير الصناعة الصيدلانية في حكومة جراد إن بلاده “باشرت مفاوضات مع الطرف الروسي لتصنيع لقاح سبوتنيك محليا”، حسب صحيفة “النهار” الجزائرية، وذلك في أعقاب إعلان السفير الروسي في حديث تلفزيوني محلي أمس الأحد استعداد موسكو لـ “تسليم تكنولوجيا اللقاح (…) إلى الجزائر”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406833