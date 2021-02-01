تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطناتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح “سبوتنيك V” في الجزائركل الوطنالإمارات.. قرار بحبس “الدايلر” لمدة 6 أشهر بسبب المخدراتكل الوطنشاهد.. فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية (فيديو)كل الوطنفي 4 مشاهد.. جريمة اغتصاب وصلت بصاحبها وأصدقائه إلى حبل المشنقةكل الوطنالتحفظ على ملابس ممثّلة مشهورة تعرّضت لمحاولة اغتصاب داخل شقّتها بالجيزةكل الوطنسيّدة الحوامدية: جوزي وأخوه صوروا معايا فيلم إباحي جماعي أمام أطفاليكل الوطنالديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة نوره بنت فهد آل سعودكل الوطنالصديق الخائن.. قتل صديقه بالرصاص بعد علاقة محرمة مع زوجتهكل الوطنتونس.. حكم يثير الجدل على 3 شبان تعاطوا القنب الهنديكل الوطنشاب أردني يقتل شقيقته ويشارك في جنازتها.. ركلها حتى الموت

تأييد فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الممثل المصري الراحل أحمد زكي

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2021 - 2:44 مساءً
تأييد فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الممثل المصري الراحل أحمد زكي

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة مستأنف الجيزة اليوم الأحد برفض الاستئناف على فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكى، وتأييد فرض الحراسة.

وأصدرت محكمة الجيزة في وقت سابق حكما بفرض الحراسة القضائية على تركة الفنان الراحل أحمد زكي، يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات.

واستأنف رامي عز الدين نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد على الحكم، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

اقرأ أيضا...

وأصدرت محكمة شمال الجيزة سابقا حكما بفرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أعلن عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي في 7 نوفمبر عام 2017، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406837

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.