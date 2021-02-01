قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس العالم للأندية

كل الوطن – وكالات: تنطلق يوم الخميس المقبل في قطر منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

وستقام منافسات هذه النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة 6 أندية، وهي: الدحيل القطري (المستضيف)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتايغرز المكسيكي (بطل كونكاكاف)، إضافة إلى ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي بطل “كوبا ليبرتادوريس”.

وكان من المقرر أن تشارك 7 أندية، لكن فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، قد اعتذر عن المشاركة في المونديال بسبب قيود السفر نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا.

كروس الأكثر تتويجا بلقب بطل العالم

ويعد الألماني توني كروس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، أكثر المتوجين بلقب بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز 5 مرات باللقب، متقدما على النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد والحالي ليوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وفاز كروس بكأس العالم للأندية مرة واحدة مع بايرن ميونخ الألماني في نسخة عام 2013، قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد ويحقق اللقب بقميص “المرينغي” 4 مرات، في الأعوام (2014، و2016، و2017، و2018).

كريستيانو رونالدو الوصيف

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بكأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز باللقب في 4 مناسبات.

وتوج رونالدو “صاروخ ماديرا” ببطولة كأس العالم للأندية مرة واحدة مع مانشستر يونايتد وكانت في نسخة عام 2008، وبعد ذلك حقق اللقب مع ريال مدريد 3 مرات وكانت في الأعوام (2014، و2016، 2017).

ويتقاسم النجم البرتغالي المركز الثاني مع عدد من زملائه في فريقه السابق ريال مدريد، وفي مقدمتهم الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، في الأعوام (2014 و2016 و2017، و2018)، إضافة إلى كل من، الفرنسي رافائيل فاران، والإسباني ناتشو فرنانديز، والبرازيلي مارسيلو، والإسباني داني كارفاخال، والكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني إيسكو، والفرنسي كريم بنزيما.

ليونيل ميسي ثالثا

توج النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، بلقب بطل كأس العالم للأندية برصيد 3 ألقاب، في الأعوام (2009 و2011 و2015)، ويتقاسم المركز الثالث في ترتيب أكثر اللاعبين تتويجا بهذا اللقب، مع عدد من زملائه في الفريق الكتالوني، وفي مقدمتهم: البرازيلي داني ألفيس، والثلاثي الإسباني سيرجيو بوسكيتس، وأندرياس إنييستا وجيرارد بيكيه، إضافة إلى ثنائي ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو والإسباني لوكاس فاسكيز.

وستنطلق منافسات كأس العالم للأندية 2020، يوم 4 فبراير المقبل في قطر، بمواجهة فريقي تايغرز المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

وسيضرب الفائز في هذه المباراة، موعدا في الدور قبل النهائي، مع ممثل أمريكا الجنوبية بالميراس البرازيلي بطل “كوبا ليبرتادوريس”، يوم الأحد المقبل.

وسيشهد اليوم نفسه لقاء “الديربي” العربي بين الأهلي المصري بطل إفريقيا، وصاحب الضيافة الدحيل القطري، في الدور ربع النهائي للمونديال.

وسيكون الفائز في “الديربي” العربي على موعد في الدور قبل النهائي، مع بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406844