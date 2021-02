FBI يحذر من قرصنة الصين لأبحاث كورونا

كل الوطن – وكالات: دعا مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الباحثين في فيروس كورونا، من إمكانية تعرض أبحاثهم لهجمات قراصنة مرتبطين بالصين.

U.S. researchers studying #COVID19 must stay vigilant. The FBI and @CISAgov warn that PRC-affiliated cyber actors may try to collect intellectual property and public health data related to vaccines, treatments, and testing. Learn more at https://t.co/5J9ukW7ZWm. #NatSecpic.twitter.com/vjABjEeBqS

— FBI (@FBI) February 1, 2021