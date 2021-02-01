النيابة السعودية تستدعي “فاشينيستا” لانتهاكها حقوق طفلها في مقطع فيديو

كل الوطن – وكالات: استدعت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، الفاشينيستا نجلاء عبدالعزيز، لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.

وقالت النيابة، إن ما قامت به السيدة يمثل انتهاكا لحقوق الطفل.

وأضافت، أن هذا الفعل يعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادتين 3 و 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقا للمادة 12 من نظام حماية الطفل.

مركز بلاغات العنف الأسري: نتعامل مع واقعة نشر أم صورة طفلها بعد أن أجبرته على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشره عبر مواقع التواصل. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 31, 2021

النيابة العامة: ماقامت به السيدة يُعد موجباً للمساءلة في ضوء أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل. https://t.co/rV89ZtAInn — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 1, 2021

ونشرت الفاشينيستا السعودية على حسابها في “سناب شات” صورة لابنها، وهو يلبس ثوب زفاف، ووجهه مزين بمساحيق التجميل، ويضع أساور في يده.

وتداول مغردون مقطع فيديو آخر لنجل عبد العزيز وهو يرفض “الشهرة” والظهور في العلن.

وكان مغردون عبر موقع التواصل “تويتر” قد تداولوا صورا وفيديو لنجل الفاشينيستا السعودية، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.

مريضة من جد مريضة

ايش ذنبه ياعمري عليه بس #نجلاء_عبدالعزيزpic.twitter.com/6ZtHz3V99u — رَيّےـهےـِآمِےـ عَےـبّےـدُآلَلَهےـِ (@RehamAabdullah) February 1, 2021

المصدر: أخبار السعودية+ مواقع تواصل اجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406851