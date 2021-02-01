السعودية.. مشروع بحثي للكشف المبكر عن السرطان يوفر أكثر من 100 مليار دولار بالعالم

كل الوطن – وكالات: قال خالد الصالح، رئيس قسم الأورام بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود بالسعودية، إن المشروع البحثي للكشف المبكر عن السرطان باستخدام الليزر، سيوفر أكثر من 100 مليار دولار في العالم.

وأكد رئيس قسم الأورام وأمراض الدم، خالد الصالح، أن التقنية الجديدة “ستوفر وسيلة جديدة لقراءة الأنسجة السرطانية بشكل دقيق ومبتكر، ومن ثم الحصول على بصمة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي”، لافتا إلى أن هذا الأمر “سيسهل من عملية الكشف عن أي تغير في الدم”.

من جانبه، أشار المشرف على مختبر العلوم (الأوتو ثانية) بالجامعة نفسها، عبدالله الزير، إلى تفاصيل المشروع البحثي الذي تنفذه الجامعة للكشف المبكر عن السرطان باستخدام الليزر، وأوضح خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “إن البحث معني بتقنية (أوتو ثانية)، التي تعتمد على بث موجات الليزر واستقبالها للحصول على رسم جزيئات الدم”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406855