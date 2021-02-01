تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالمملكة.. حصر مهن “خدمة العملاء عن بعد” بمواطنيهاكل الوطنالسعودية.. مشروع بحثي للكشف المبكر عن السرطان يوفر أكثر من 100 مليار دولار بالعالمكل الوطنالنيابة السعودية تستدعي “فاشينيستا” لانتهاكها حقوق طفلها في مقطع فيديوكل الوطنإطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورةكل الوطنFBI يحذر من قرصنة الصين لأبحاث كوروناكل الوطنبيل غيتس محذرا: “الوباء التالي قد يكون أسوأ بعشر مرات”كل الوطناتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح “سبوتنيك V” في الجزائركل الوطنالإمارات.. قرار بحبس “الدايلر” لمدة 6 أشهر بسبب المخدراتكل الوطنشاهد.. فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية (فيديو)كل الوطنفي 4 مشاهد.. جريمة اغتصاب وصلت بصاحبها وأصدقائه إلى حبل المشنقة

المملكة.. حصر مهن “خدمة العملاء عن بعد” بمواطنيها

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:58 مساءً
المملكة.. حصر مهن “خدمة العملاء عن بعد” بمواطنيها

كل الوطن – متابعات: أعلنت السلطات السعودية حصر مهن “خدمة العملاء عن بعد”، بمواطنيها، سعيا لخلق فرص عمل جديدة للسعوديين.

وأشارت وزارة الموارد البشرية السعودية في “تويتر”، إلى أن الوزير أحمد الراجحي أصدر قرارا وزاريا يقضي بـ”قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بعد على السعوديين”.

وقالت الوزارة إن أهداف هذا القرار تتضمن تحفيز العمل عن بعد والوصول لكافة المناطق، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاصة، كما ويهدف إلى تقليل هجرة الوظائف.

اقرأ أيضا...

وجاء قرار حصر وظائف خدمة العملاء عن بعد، التي ازدادت بشكل كبير منذ ظهور فيروس كورونا قبل أكثر من عام، بالمواطنين، أيضا بهدف “خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم”.

ومنذ بدء انخفاض أسعار الخام في 2014، شجعت السعودية، صاحب أكبر اقتصاد عربي، ودول الخليج الثرية الأخرى مواطنيها على تولي وظائف كان يشغلها في السابق ملايين الأجانب من دول آسيوية خصوصا، حيث فرضت الرياض قبل سنوات على الشركات، تخصيص حصة من العمالة لديها للمواطنين السعوديين.

جدير بالذكر أن هذا القرار يشمل جميع المهن “التي تقدم في مراكز الاتصال خدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، وغيرها”.

المصدر: “فرانس برس” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406858

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.