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الرياض: القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:01 مساءً
الرياض: القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

كل الوطن – الرياض: صَرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وتباهيه بجريمته، وتعريضه سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406879

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