تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعلماء يكشفون سبب إصابة البعض بكورونا رغم حصولهم على اللقاحكل الوطنالرياض: القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبتهكل الوطنإيداع 300 مليون لمنشآت القطاع الخاص لدعم أجور 133 ألف موظفكل الوطنالدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكةكل الوطنالمملكة.. حصر مهن “خدمة العملاء عن بعد” بمواطنيهاكل الوطنالسعودية.. مشروع بحثي للكشف المبكر عن السرطان يوفر أكثر من 100 مليار دولار بالعالمكل الوطنالنيابة السعودية تستدعي “فاشينيستا” لانتهاكها حقوق طفلها في مقطع فيديوكل الوطنإطلاق اسم “مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية” على مجمع مستشفيات المدينة المنورةكل الوطنFBI يحذر من قرصنة الصين لأبحاث كوروناكل الوطنبيل غيتس محذرا: “الوباء التالي قد يكون أسوأ بعشر مرات”

علماء يكشفون سبب إصابة البعض بكورونا رغم حصولهم على اللقاح

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:05 مساءً
علماء يكشفون سبب إصابة البعض بكورونا رغم حصولهم على اللقاح

كل الوطن – الرياض: فسَّر خبراء الصحة إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيهم جرعتي اللقاح المضاد.

وأكد الخبراء أن الإصابة بالفيروس التاجي بعد تلقي اللقاح لا توحي بأن هناك مشكلة أو خطأ في طريقة الحصول عليه، خاصة أن اللقاحات لا تؤدي مفعولها بشكل فوري.

اقرأ أيضا...

وأشاروا إلى أن الأجسام تحتاج فترة حتى تتمكن من تطوير مناعة ضد فيروس كورونا المستجد بعد أخذ الجرعة الواحدة أو الجرعتين.

وأرجع بعض الخبراء الإصابة إلى حصولهم على اللقاح بعد فترة من الإصابة، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى إيجابية نتيجة الفحص.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406882

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.