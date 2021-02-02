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التوسّع في برامج البكالوريوس التطبيقي بالكليات التقنية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-02T13:10:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 1:10 مساءً
التوسّع في برامج البكالوريوس التطبيقي بالكليات التقنية

كل الوطن – وكالات: أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج البكالوريوس التطبيقي في عدد من الكليات التقنية بتخصصات نوعية وفق المعايير المعتمدة لافتتاح البرامج في الكليات التقنية ، حيث تم افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني بالكلية التقنية ببريده ، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الإنتاج الكيمائي بالكلية التقنية بالدمام ، كما تم افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص أنظمة شبكات الحاسب الالي وتخصص الكهرباء في الكلية التقنية بجازان ، وافتتح أيضا برنامج البكالوريس في تخصص المحاسبة بالكلية التقنية بالحائط.

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وفي تصريح لمحافظ المؤسسة الدكتور احمد بن فهد الفهيد أو ضح أن المؤسسة حريصة على التوسع في برامج البكالوريوس التطبيقي لخريجيها من حملة الدبلوم في تخصصات يطلبها سوق العمل بكل منطقة من مناطق المملكة حيث هناك عملية دراسة ومسح للمنطقة ودراسة الاحتياج قبل أطلاق أي برنامج او تخصص ، كما نسعى ان تكون التخصصات متوافقة مع المشاريع العملاقة التي تطلقها المملكة في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 250 برنامج وتخصص في المعاهد و الكليات التقنية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406885

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