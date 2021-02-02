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في جولة غير معلنة.. الرئيس التونسي يزور وزارة الداخلية ويطوف في شارع بورقيبة (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-02T23:40:34+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 11:40 مساءً
في جولة غير معلنة.. الرئيس التونسي يزور وزارة الداخلية ويطوف في شارع بورقيبة (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: ظهر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء يجوب شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس في جولة غير معلنة مسبقا.

والتقى قيس سعيد الذي رافقته حراسة مشددة، عددا من التونسيين وسُمعت أصواتهم وهم يعلنون تذمرهم من أداء البرلمان.

وخلال الجولة القصيرة هتفت أعداد غفيرة من التونسيين “الشعب يريد حل البرلمان”، بينما عبر عدد آخر من المتجمهرين حول الرئيس عن مساندتهم له، مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

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واستمع الرئيس التونسي إلى مشاغل عدد من المواطنين، ليتوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية الموجود بالشارع الرئيسي، وفق ما أكد بيان للرئاسة التونسية على “فيسبوك”.

كما أظهرت صور نشرتها الرئاسة، لقاء جمع رئيس الجمهورية بهشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406915

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