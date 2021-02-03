“أويو” الهندية تقرر إنشاء 50 فندقا في السعودية

كل الوطن – وكالات: وقعت مجموعة “أويو” الهندية للفنادق مذكرات تفاهم مع صندوق الاستثمارات السعودي لمشاريع في عدد من مدن المملكة، تزامنا مع خطة الرياض لتلتحق بقائمة المدن الـ10 الأفضل عالميا حتى 2030.

وسينتقل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة “أويو” المدعومة من صندوق الرؤية التابع لـ”سوفت بنك” إلى مقرها الإقليمي الجديد في حي الملك عبد الله المالي بالرياض.

وتملك المجموعة سلسلة فنادق منخفضة التكاليف تفوق 8500 فندق في 230 مدينة، وستطلق أعمالها الفندقية في أكثر من 50 فندقا بنظام الامتياز التجاري في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة موفرة أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية، كما تعتزم إنشاء معهدين أحدهما في الرياض والآخر في جدة لتدريب السعوديين في إدارة الفنادق.

وفكرة الشركة تعود للشاب الهندي ريتيش أغاروال الذي جعلت منه رجل أعمال بارز وهو في سن (19 عاما)، حيث قام بتطوير تطبيق إلكتروني يتعهد من خلاله للعملاء بتقديم غرف فندقية نظيفة، بالإضافة إلى الأسعار الاقتصادية لتنجح فكرته ويصبح من خلالها رائدا في هذا المجال.

وجمعت شركة “أويو” المتخصصة في حجز الغرف الفندقية المتوسطة عبر الإنترنت مؤخرا نحو 1.5 مليار دولار.

وتدير الشركة نحو 1.2 مليون غرفة فندقية حول العالم، منها 590 ألف غرفة في الصين.

ودخلت الشركة السوق الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، وتغطي خدماتها حاليا نحو 7500 غرفة في 60 مدينة بالولايات المتحدة.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406937