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أبو الغيط في لقاء مع الحريري: إنقاذ لبنان أولوية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 فبراير 2021 - 4:30 مساءً
أبو الغيط في لقاء مع الحريري: إنقاذ لبنان أولوية

كل الوطن – وكالات: استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة، في إطار زيارة يقوم بها الحريري للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط تناول مع الحريري الوضع اللبناني بما في ذلك آخر مستجدات تأليف الحكومة اللبنانية، والتي يُعلق عليها اللبنانيون الأمل في إخراج البلد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي.

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وأضاف أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على أن الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث، مضيفاً أن الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد، والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد علي نحو ما حدث في طرابلس مؤخراً، ومشيراً إلى أن الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد علي أن انقاذ لبنان يعد الأولوية في هذه المرحلة، مناشداً كافة الأطياف السياسية تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانباً وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها انقاذية في المقام الأول، وبما يُعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته .

ونقل المصدر عن أبو الغيط تمنياته للرئيس المكلف بالتوفيق في المهمة الموكلة إليه في أقرب الآجال.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406959

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