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أول امرأة ليبية تسعى لرئاسة الحكومة في بلادها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:20 مساءً
أول امرأة ليبية تسعى لرئاسة الحكومة في بلادها

كل الوطن – وكالات: تسعى الليبية إيمان الكشر في قائمة تضم 21 مرشحا لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في بلادها.

وتوصف الكشر بأنها سيدة أعمال ليبية، وبأنها مرشحة مستقلة من خارج الوسط السياسي، تحاول منافسة شخصيات بارزة على منصب رئيس الحكومة الجديدة المتوقع انتخابها في ملتقى الحوار السياسي في جنيف يوم 5 فبراير.

ونقلت وسائل إعلام عن المرشحة الليبية الوحيدة لمنصب رئيس الوزراء، ثقتها في خبرتها وقدرتها في المنافسة على هذا المنصب الرفيع.

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وتقول سيرة إيمان عمران الكشر الذاتية إنها درست “العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وتدربت في مجلس النواب الأردني، كما درست في المعهد الدبلوماسي الأردني، وحصلت على دبلوم في الدبلوماسية وفض النزاعات”.

وكانت الكشر قد صرحت بأنها ترشحت لرئاسة الحكومة الليبية بهدف تمثيل المرأة والشباب لكونها الأصغر في القائمة.

وأعلنت المترشحة الليبية الوحيدة لرئاسة الحكومة أن أولوياتها في حال انتخابها لهذا المنصب ستتمثل في توحيد الليبيين وضم كافة الأطراف المتنازعة، علاوة على إجراء استفتاء على الدستور ودعم الشباب والأقليات مثل الأمازيغ والتبو.

المصدر: الساعة 24+ الدستور

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406962

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