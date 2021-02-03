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مصر.. تطورات جديدة في قضية سما المصري والمحكمة تفاجئها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-03T20:25:19+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 فبراير 2021 - 8:25 مساءً
مصر.. تطورات جديدة في قضية سما المصري والمحكمة تفاجئها

كل الوطن – وكالات: قضت المحكمة الاقتصادية في مصر برفض استشكال الفنانة الاستعراضية سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة بالقانون.

وبموجب الحكم، يستمر حبس سما المصري في القضية لمدة عامين، حيث تعد القضية الثانية التي تدان فيها، إذ تواجه حكما آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه.

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وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن إدانة المتهمة سما المصري ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة فى حقها، مشددة على أن ما ورد بحكم أول درجة كاف للتدليل على ارتكابها الجرائم دون الحاجة لإيراد أسباب جديدة، سيما وأن دفاع المتهمة لم يأتي بجديد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى أو ينال من سلامة أسباب إدانتها.

المصدر: الشروق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406965

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