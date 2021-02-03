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السعودية.. القوات البرية تنفذ افتراضيا تمرينا مع القوات الأمريكية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-03T21:22:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 3 فبراير 2021 - 9:22 مساءً
السعودية.. القوات البرية تنفذ افتراضيا تمرينا مع القوات الأمريكية

كل الوطن – وكالات: نفذت القوات البرية السعودية ممثلة بإدارة التدريب والعقائد العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين “الصداقة 2021″، المقام افتراضيا.

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وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن “التمرين يهدف إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي”.

وأضافت: “سيساعد التمرين على توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406967

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