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الخرطوم.. حريق هائل في مجمع تجاري عند القصر الرئاسي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-03T21:37:09+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 3 فبراير 2021 - 9:37 مساءً
الخرطوم.. حريق هائل في مجمع تجاري عند القصر الرئاسي (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اندلع حريق هائل في أحد المجمعات التجارية بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن “فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق المعروف محليا باسم (سوق نيفاشا)، في محاولة للسيطرة على النار ومنع امتدادها إلى مساحة أوسع”.

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وأكدت، أن “الحريق طال العديد من المحال التجارية، وأن الخسائر تبدو كبيرة”.

وأشار شهود عيان إلى أن “ألسنة اللهب امتدت نحو معارض للألبسة الجاهزة ومحال لبيع الأجهزة الإلكترونية”.

ولم تشر وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع أي ضحايا جراء الحريق، الذي لم يكشف عن أسبابه بعد.

المصدر: “السوداني” + “تاق برس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406972

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