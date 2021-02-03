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مكافأة غير مسبوقة من رجل أعمال في الإمارات لموظفيه.. قرَّر منح رواتب لزوجاتهم ربات البيوت

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 فبراير 2021 - 10:18 مساءً
مكافأة غير مسبوقة من رجل أعمال في الإمارات لموظفيه.. قرَّر منح رواتب لزوجاتهم ربات البيوت

كل الوطن – وكالات: في مبادرة هي الأولى من نوعها في الإمارات، قرر رجل أعمال هندي مقيم في إمارة الشارقة منح رواتب منتظمة لزوجات موظفيه من ربات البيوت، بعدما عبر عن إعجابه بالتزام موظفيه وعائلاتهم خلال جائحة فيروس “كورونا”، بحسب صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية، الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021.

إذ تقوم إدارة شركة سوهان روي، حالياً بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بزوجات موظفيه، وسيتم تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه كراتب لربة المنزل حسب عدد السنوات التي قضاها زوجها الموظف في الشركة، وسيتم إطلاق المبادرة رسمياً قريباً.

قال سوهان روي الذي ينحدر من ولاية كيرالا، وهو الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “آريز” في إمارة الشارقة: “إن الوقت حان لتسديد قيمة العمل الشاق للموظفين والدعم المقدم من عائلاتهم، وهو ما جعل الشركة تتغلب على التحديات وعدم الاستقرار خلال العام الماضي 2020”.

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كما أنه خلال انتشار الوباء، لم تقُم الشركة بفصل أي من موظفيها أو تخفيض رواتبهم.

فيما أشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن سوهان روي المقيم في إمارة الشارقة استلهم فكرة دفع رواتب منتظمة إلى زوجات الموظفين من وزيرة تنمية الطفل والمرأة الهندي، كريشنا تيراث، التي طرحت نفس الفكرة في عام 2012 من أجل “هوية أكثر تمكيناً اجتماعياً لربات البيوت”.

فيما توفر شركة سوهان روي حالياً معاشات تقاعدية لآباء موظفيها الذين أكملوا 3 سنوات من الخدمة، كما أنها توفر منحاً دراسية سنوية لأبناء الموظفين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406978

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