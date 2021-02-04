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أمانة الرياض تُغلق 68 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 12:55 صباحًا
أمانة الرياض تُغلق 68 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

كل الوطن – الرياض: أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال الـ48 ساعة الماضية 68 منشأة تجارية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وطُبقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابيّة الهادفة إلى حماية السكّان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

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وخلال اليومين الماضيين نفذت الأمانة 7,115 جولة رقابيّة، رصدت خلالها 1,417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها تمثل في عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين لأعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك المسافات الآمنة.

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=406993

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