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مصر.. الفنانة رانيا يوسف توجه رسالة للشعب المصري بعد تصريحاتها المثيرة للجدل

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 1:36 صباحًا
مصر.. الفنانة رانيا يوسف توجه رسالة للشعب المصري بعد تصريحاتها المثيرة للجدل

وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف رسالة للشعب المصري عقب تصريحاتها الأخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.

وقالت رانيا يوسف عبر بيان صحفي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: “أقدم اعتذاري لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم”.

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وتواجه الفنانة رانيا يوسف حملة هجوم كبيرة خلال الفترة الحالية، بدأت بتسريب مقصود تعلن من خلاله رفضها ارتداء الحجاب، وتؤكد أنه ليس فرضا، وانتهاء بتسريب آخر لرسالة صوتية أرسلتها لمذيع البرنامج تؤكد خلالها نفس كلامها وتصريحاتها التي أثارت ضدها موجة من الغضب.

المصدر: صدى البلد

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407001

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