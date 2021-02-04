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فلسطين تشيد بالموقف السعودي الداعم لقضيتها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 1:15 مساءً
فلسطين تشيد بالموقف السعودي الداعم لقضيتها

كل الوطن – وكالات: أشادت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، بالمواقف الأخوية الصادقة للسعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وأكد أبو ردينة أن “هذه المواقف ليست غريبة على المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف: “تلك المواقف الأصيلة أعاد التأكيد عليها أمس مجلس الوزراء السعودي، وتتبناها وتطرحها المملكة في المحافل كافة، خاصة في مجلس الأمن الدولي”.

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وتابع: “هذا التأكيد جاء في كلمتها في الجلسة الأخيرة التي عقدت في مجلس الأمن تحت بند (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية)، وتمسك الرياض المستمر بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ حل الدولتين”.

المصدر: “وفا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407017

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