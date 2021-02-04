تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنلقاء تبرّعهم بالدم 10 مرّات.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ (28) مقيمًاكل الوطنولي العهد يوجّه بإحالة المتورّطين في ملف حرائق منطقة الرياض للقضاءكل الوطنأمانة الرياض تُغلق 68 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازيةكل الوطنمجلس الوزراء: إنشاء “المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف”كل الوطنشرطة الرياض تضبط مواطن إعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالاتكل الوطنالفيصل نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورة 2034كل الوطنالخطوة الأخيرة في طريق المصالحة.. قطر ترفع علمها فوق سارية سفارتها في الرياضكل الوطنمنظمة الصحة العالمية: تسجيل أكبر عدد من الوفيات بكورونا الأسبوع الماضيكل الوطناللقاح أم الدواء؟ خبراء الصحة يكشفون خطأ “مكلفا للأرواح”كل الوطنمصر.. تفاصيل اغتصاب قاض كبير لفتاة ومطالبة “قاضي محاكمة القرن” بعقوبة شديدة

لقاء تبرّعهم بالدم 10 مرّات.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ (28) مقيمًا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-04T19:40:25+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 7:40 مساءً
لقاء تبرّعهم بالدم 10 مرّات.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ (28) مقيمًا

كل الوطن – واس: صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 28 مقيماً لقاء تبرعهم بالدم عشر مرات.

اقرأ أيضا...

والمتبرعون هم: حسني محمد علي أبو حميد، وزكريا وارسو محمد سليمان، وعبدالله جاسم العطيش الجعيلة، وسامر ناجح غازي، ومراد غالب حزام المجيدي، ومؤيد فايق إبراهيم السلامين، وخالد احمد البحيري، ومحمد احمد محمود راشد، ومؤنس اسعد شجاع، وعادل علي محمد الدريس، وأحمد محمد عبدالفتاح أبو شميس، وأنس محمد جركس، وصلاح محمد حمد بشبر، ومحمد حسام محمد غنام، وفيصل محمد جمال خليل، ونصار أحمد محمد سندي، وأمين محمد علي، وغلام الدين عثمان نجاني شيخ، وريان عمر مكرد حيدر، ومازن محمود شفيق برهوش، وموفق سعد اسعد الخنبشي، وعمر خالد حسن راضي، وجمال محمد نبيل شلبي، وأحمد عبدالرحمن مزاحم باجابر، وعدنان غنام الشيخ، وفواز مشعل راصع الفهيدي، وهشام السيد محمد أحمد، وصهيب محمود احمد أبوطالب.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407022

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.