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النيابة العامة تحقّق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-04T20:35:38+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 8:35 مساءً
النيابة العامة تحقّق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

كل الوطن – الرياض: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية ، فقد صدر توجيه النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

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ونوه المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407028

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