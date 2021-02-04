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السعودية.. تسجيل 303 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا مقابل 297 حالة شفاء

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 8:50 مساءً
السعودية.. تسجيل 303 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا مقابل 297 حالة شفاء

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 303 إصابات و3 وفيات جديدة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” مع تعافي 297 شخصا من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 303 حالات، مقابل 306 في بيانات الأربعاء، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 369248، بينها 2162 نشطة و395 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية ارتفاعا تدريجيا، حيث تجاوز مؤخرا مستوى 300 حالة بعد أن تراجع قبل ذلك أوائل يناير 2021 إلى أقل من 100، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

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وأفادت الوزارة برصد 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبقى هذا المؤشر عند نفس المستوى منذ أمس الأربعاء، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6386 متوفيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” وصل إلى 360697 شخصا، بعد تسجيل 297 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407032

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