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وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-04T20:57:40+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير4 فبراير 2021آخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 8:57 مساءً
وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض
الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود

كل الوطن – الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير، مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي، في بيان اليوم الخميس: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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والأمير مشهور هو ابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة، نورة بنت إبراهيم الدغيثر. وكان الأمير الراحل قد تزوج من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء والأميرات، عبد العزيز، وسعود، وخالد، وسارة، ومحمد.

وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيدا عن المناصب الرسمية والحياة السياسية في البلاد، كما ظل بعيدا عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407034

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