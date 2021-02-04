تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبالفيديو والصور.. الأمطار والسيول تصنع مشاهد مدهشة في السعوديةكل الوطنالسعودية.. تسجيل 303 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا مقابل 297 حالة شفاءكل الوطنالنيابة العامة تحقّق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياءكل الوطنلقاء تبرّعهم بالدم 10 مرّات.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ (28) مقيمًاكل الوطنولي العهد يوجّه بإحالة المتورّطين في ملف حرائق منطقة الرياض للقضاءكل الوطنأمانة الرياض تُغلق 68 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازيةكل الوطنمجلس الوزراء: إنشاء “المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف”كل الوطنشرطة الرياض تضبط مواطن إعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالاتكل الوطنالفيصل نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورة 2034كل الوطنالخطوة الأخيرة في طريق المصالحة.. قطر ترفع علمها فوق سارية سفارتها في الرياض

فرنسا: قتل الناشط اللبناني سليم “جريمة بشعة”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 10:37 مساءً
فرنسا: قتل الناشط اللبناني سليم “جريمة بشعة”

كل الوطن – وكالات: وصفت وزارة الخارجية الفرنسية قتل الناشط اللبناني المناهض لـ”حزب الله”، لقمان سليم، بأنه “جريمة بشعة” وطالبت بتحقيق شفاف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أنييس فون دير مول، في بيان أصدرته اليوم الخميس: “فرنسا تطالب بإثبات الحقائق بوضوح وبأن يسهم كل من يستطيع المساهمة في إثبات الحقيقة بكامل طاقته”.

وأضافت: “تتوقع فرنسا بأن تسمح السلطات اللبنانية وكل المسؤولين اللبنانيين لنظام العدالة بالعمل بشكل فعال وشفاف دون تدخل”.

اقرأ أيضا...

وأفادت مصادر أمنية عدة وعائلة سليم، الناشط الشيعي اللبناني البارز الذي كان ينتقد “حزب الله”، بالعثور عليه مقتولا في سيارة بجنوب البلاد اليوم الخميس، في أول اغتيال من نوعه منذ سنوات.

وذكر قاض يتابع القضية أن الجثة بها أربع رصاصات في الرأس وواحدة في الظهر، وقال أحد المصادر الأمنية إن هاتف سليم عثر عليه في وقت سابق على جانب طريق في جنوب لبنان.

وفتح القضاء اللبناني تحقيقا بملابسات مقتل سليم، كما طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بتحقيق سريع وشفاف في الحادث.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407046

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.