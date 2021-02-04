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السعودية.. القبض على مواطن إعتدى على سائق ووثق جريمته بالفيديو

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-04T22:59:39+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الخميس 4 فبراير 2021 - 10:59 مساءً
السعودية.. القبض على مواطن إعتدى على سائق ووثق جريمته بالفيديو

كل الوطن – وكالات: ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية، القبض على مواطن، بعد أن اعتدى على شخص ووضعه بالقوة في صندوق سيارة خلفي، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس: “بالإشارة إلى الفيديو المتداول لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه”.

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وأوضح الكريديس أن المتهم هو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعا مصورا، أظهر اعتداء شخص على قائد سيارة شرق الرياض، وأرغمه على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة وسلب هاتفه.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407049

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