الجبير لبايدن: سنواصل الوقوف معا في وجه أعدائنا المشتركين

كل الوطن – وكالات: علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على وقف دعم الولايات المتحدة لعمليات التحالف في اليمن، قائلا: “سنواصل الوقوف معا في وجه أعدائنا المشتركين”.

وقال الجبير في تغريدة عبر “تويتر”: “خطاب الرئيس جو بايدن كان تاريخيا وأكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.. نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود”.

President Biden's speech was historic. He confirmed America's committment to work with friends & allies to resolve conflicts and deal with challenges. We look forward to working with our friends in the US to end conflicts and confront challenges, as we have for over seven decades — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) February 5, 2021

وأضاف: “لقد سفكت دولنا الدماء في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معا في وجه أعدائنا المشتركين”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407072