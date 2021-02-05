د. عبدالمجيد الجلاَّل: الحوار مع إيران إيجابياته وسلبياته!

قبل أيامٍ معدودة ، تحدث وزير الخارجية القطري عن أهمية فتح حوارٍ خليجي مع إيران ، كما دعا وزير خارجية إيران ، أكثر من مرة ، لإجراء حوار شامل ، بين إيران ، ومجلس التعاون الخليجي ، لإيجاد مقاربة خليجية إيرانية حول الكثير من الملفات العالقة بين الجانبين ، لجهة تعزيز المصالح المشتركة ، وقِيم حسن الجوار.

إجراء الحوار مع إيران ، يحتاج إلى قراءة خليجية مُعمَّقة ، حول إيجابياته وسلبياته ، ونتائجه على أمن واستقرار المنطقة.

لاشكَّ أنَّ منطقتنا ، ومُنذ عقودٍ من الزمن ، ولا تزال ، تُعاني من صراعاتٍ مُتجددة، وفتن طائفية ، واضطراباتٍ وفوضى ، أشعلت المنطقة ، وحرمت سكانها من التعايش المشترك ، وتوجهت خيراتها ومواردها ، إلى شراء السلاح وكافة الذخائر العسكرية ، بدلاً من توجيهها إلى مشاريع التنمية والإعمار.

أكثر من ذلك ، أضحت المنطقة ، لقمة سائغة ، لأصحاب النفوذ والهيمنة في دول العالم ، خاصة أمريكا وروسيا ، فقد كان تدخلهما في المنطقة ، ليس من أجل معالجة الملفات العالقة ، وإحلال الأمن والاستقرار فيها ، بل كان من أجل تأزيم المنطقة أكثر ، وإشعال المزيد من الحرائق والفتن فيها.

وأمام الابتزاز الأمريكي ، ووحشية التدخل الروسي ، فإنَّ مسألة التفاهم مع إيران، تُمثل خياراً خليجياً مُتاحاً ، لابأس من تجربته ، لعلَّ المنطقة تصل به ، إلى أجواء إيجابية ، خاصة في ملفات معقدة ومُتشابكة ، في لبنان وسورية والعراق واليمن.

الجميع يعانون من أوضاع المنطقة السيئة ، والمُحزنة ، فإيران تعاني كثيراً من أزماتها السياسية والاقتصادية ، وتعاني أكثر من العقوبات الأمريكية القاسية ، التي أثرت بقوة على الاقتصاد والعملة الإيرانية.

كذلك ، الخليجيون يعانون من عدم استقرار المنطقة ، والاندفاع إلى شراء السلاح بأثمانٍ باهضة ، ما خلق عجزاً اقتصادياً مُستداماً ، انعكس سلباً على الحياة المعيشية بنسبٍ متفاوتة .

إذن إيران ودول الخليج ، بحاجةٍ ماسة ، إلى الجلوس معاً ، على طاولة المفاوضات ، لإجراء حوارٍ واسعٍ وبنَّاء، ومن المتوقع ، إذا كانت النوايا إيجابية ، من الجانبين ، التوصل إلى تفاهم ، ولو بدرجته الدنيا ، بشأن الكثير من القضايا والملفات العالقة.

الهواجس الخليجية بشأن النوايا الإيرانية مشروعة ، ولكن في تقديري أنَّ جلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة ، ووجهاً لوجه ، سوف يُزيل الكثير من هذه الهواجس ، لجهة التفرغ لبناء علاقات إيجابية مُشتركة .

خلاصة القول ، القلق الخليجي من النوايا الإيرانية مُبرر ، ولكن هي ورقة نستخدمها للانعتاق من الابتزاز الأمريكي ، والعصا الروسية المتوحشة ، وقد ننجح في التوصل إلى اتفاق ، يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة !

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407080