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الإطاحة بمهرب باكستاني بحيازته اكثر من 107 كلغ من مخدر «الشبو»

كل الوطن - فريق التحرير
2021-02-05T19:59:45+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الجمعة 5 فبراير 2021 - 7:59 مساءً
الإطاحة بمهرب باكستاني بحيازته اكثر من 107 كلغ من مخدر «الشبو»

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية، بحيازته (107.800) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها (94) كيلو جرامًا مشبعة في قطع أقمشة، في محافظة جدة.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم للنيابة العامة، داعيا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407091

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