فيديو يحبس الأنفاس لسعودي جازف بحياته لينقذ مُسنّا!

كل الوطن – صحيفة المناطق: أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية استحسانا كبيرا في صفوف المغردين.

وأظهر الفيديو المواطن إبراهيم سليم الحويطي وهو ينقذ مسنا علقت سيارته في وادي “أم حمض” بمحافظة ضباء، شمال غرب المملكة، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بجريان الأودية والشعاب.

فيديو متداول للمواطن "إبراهيم سليم الحويطي" الذي ينقذ مسناً علقت سيارته في وادي "أم حمض" بمحافظة #ضباء شمال غرب #المملكة بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية والشعاب.pic.twitter.com/sOpERKebA0 — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) February 6, 2021

المصدر: صحيفة المناطق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=407101